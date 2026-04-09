Жители Лотошина обсудили проблемы с представителями власти

9 апреля в Лотошинском Доме культуры прошла встреча жителей с представителями администрации. Глава округа Екатерина Долгасова, ее заместители Александр Шагиев, Вячеслав Попов, Никита Махлюев и Василий Козловский, а также профильные специалисты, депутаты и представители коммунальных служб и полиции ответили на вопросы местных жителей.

В мероприятии приняли участие 11 человек, среди которых были жители соседних с Домом культуры улиц и сотрудники этого учреждения.

Житель Лотошина Илья Буданов выразил недовольство по поводу остатков спиленной ели на улице Школьной. По его словам, коммунальщики признали дерево аварийным и спилили его две недели назад, но не вывезли ветки и части ствола, заняв несколько парковочных мест.

Директор муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Бондарчук признал недоработку и пообещал убрать остатки дерева в течение двух дней.

Кроме того, жители обратились с вопросами о работе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстве. Все обращения приняты специалистами в работу.