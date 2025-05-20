Жители Лобни выбрали название для нового оздоровительного комплекса с бассейном

В Лобне возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Во время голосования большинство жителей предпочли назвать центр «Флагман».

Глава городского округа Лобня Анна Кротова запустила у себя в телеграм-канале голосование по выбору названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В нем приняли участие 2500 человек. По словам руководителя муниципалитета, многие предлагали назвать комплекс «Чайка», однако объект с таким наименованием уже есть в Лобне.

В результате большинство голосов, а именно 833, жители отдали за вариант «Флагман».

Напомним, что завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в конце 2025 года. Здание оборудуют раздевалками, душевыми, тренажерными и спортивными залами. Там также разместят кафе и медицинский блок. Вблизи комплекса обустроят парковки и зоны отдыха.