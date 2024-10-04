Встреча читателей с автором книг об авиации Александром Крохиным прошла в библиотеке в Лобне

Жители Лобни познакомились с писателем, летчиком-инструктором Александром Крохиным. Мероприятие состоялось в центральной городской библиотеке.

Членом Союза писателей России выбрал для беседы тему о женщинах-авиаторах. Он рассказал читателям о жизни, героизме и рекордах известных советских летчиц Марины Расковой, Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой, Галины Брок-Бельцовой, Лидии Литвяк и Марины Попович.

На встречу с жителями Лобни также пришла пилот самолета Ан-24, член шереметьевского клуба «Экипаж» Нина Уретя. После интересного рассказа участникам мероприятия показали документальные кинофильмы об авиации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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