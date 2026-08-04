Жители Лобни спасли птенца и помогли сохранить дупло для белок

Операции по спасению животных регулярно проводятся в Лобне. На этот раз неравнодушным жителям удалось спасти птенца грача и сохранить жилище беличьей семьи.

Сигналы о помощи животным обычно поступают через чаты главы Лобни Анны Кротовой. Жительница города сообщила о птенце грача, попавшем в ловушку между фонарями на Батарейной улице, 8. На место оперативно выехала автовышка, и малыша благополучно спасли.

Вторая история связана с семьей белок, которые облюбовали дупло в парке «Река времени». Жители переживали за сохранность их дома. Анна Кротова пообещала, что дерево сохранят, и белки останутся в своем привычном жилище.

«Часто пишу о том, какие замечательные люди живут в нашем округе, и каждый раз нахожу этому подтверждение. Благодарю всех, кто проявляет неравнодушие к жизни нашего округа. Ваша бдительность позволяет нам вовремя приходить на помощь», — отметила глава Лобни.