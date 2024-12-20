Жители Лобни собрали новогоднюю посылку для бойцов СВО

Семьи воспитанников и сотрудники детских садов Лобни организовали сбор новогодних посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В акции приняли участие десятки жителей.

На сбор могли откликнуться все желающие. В посылки положили тушенку, шоколад, сладости, средства гигиены и другие полезные вещи. Ребята вместе с родителями написали письма с теплыми пожеланиями и поздравлениями с праздниками.

«Такие акции важны для всех. Мы поддерживаем солдат и учим детей сопереживанию. Для многих семей это не просто участие, а личная поддержка, ведь их родные сейчас на передовой», — поделились педагоги.

Гуманитарную помощь отправят в ближайшие дни, чтобы посылки успели дойти до бойцов к праздникам. Напомним, Центр помощи участникам СВО и их семьям находится в Лобне на ул. Мирная, 13, корпус 2.