Жители Лобни смогут пройти диспансеризацию в парках и ночью

В Лобне продолжается акция «Лето — для здоровья!», в рамках которой жители могут пройти первый этап диспансеризации вне поликлиник. Обследования проходят по субботам в городских парках, а для занятых жителей организуют специальную «Ночную диспансеризацию».

Программа обследования включает клинический и биохимический анализы крови, электрокардиограмму, рентгенографию органов грудной клетки и осмотр врача-терапевта. Женщины могут пройти маммографию по предварительной записи через личный кабинет пациента.

Если врачи выявят отклонения, пациента направят на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования.

Пройти обследование в парках можно с 09:00 до 14:00 в следующие даты:

18 июля, 1, 15 и 29 августа — в Центральном парке на улице Ленина, 18;

25 июля, 8 и 22 августа — в парке Киово на улице Киово-Парковой, 5.

Кроме того, 24 июля в Лобне в шестой раз пройдет акция «Ночная диспансеризация». Она рассчитана на жителей, которые не могут посетить поликлинику в дневное время. Обследование состоится в Центральной поликлинике на улице Заречной, 15Е, с 20:00 до 00:00. Предварительная запись не требуется.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

В администрации города отметили, что развитию системы здравоохранения в Лобне уделяется особое внимание. В 2025 году здесь открылась новая Центральная поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену. Учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием и реабилитационным отделением, в том числе для восстановления участников специальной военной операции. В 2026 году в поликлинике начали применять технологии искусственного интеллекта для поддержки работы врачей.