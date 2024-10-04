Администрация Лобни запустила онлайн-трансляцию совещаний

Власти городского округа организовали онлайн-трансляцию еженедельных совещаний. Присоединиться к ней могут все желающие жители муниципалитета.

О техническом нововведении рассказала глава городского округа Анна Кротова. Трансляция будет вестись в ее официальном телеграм-канале.

Опробовать новинку жители Лобни смогут уже в ближайшую пятницу, 4 октября. Темой общегородского совещания станет подготовка всех ответственных служб к к осенне-зимнему периоду.

В заседании примут участие заместитель руководителя муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Синицын, директор муниципального учреждения «Управление по работе с территориями» Иван Гущян, глава «Теплосети» Виталий Кривошеев, генеральный директор котельной «ТехноАльянсИнвест» Дмитрий Шутов и начальник котельной на территории вагоноремонтного депо Анна Адам.

В 2024 году системы отопления в городе модернизировали. Специалисты переложили около трех с половиной тысяч метров труб, заменили запорную арматуру, опрессовали 95 километров тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, почему важно выстраивать коммуникацию с жителями.

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