Юристы бесплатно проконсультируют жителей Лобни в мобильном офисе 2 октября

Горожан будут консультировать сотрудники Государственного юридического бюро по Московской области. Все желающие смогут задать юристам вопросы и получить на них ответы. В мобильном офисе особенно ждут участников специальной военной операции на Украине и их родственников.

«Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области», — объяснили юристы. Благодаря ему специалисты могут оперативно перемещаться по всему региону и помогать максимальному числу людей, нуждающихся в юридических советах.

«Юрмобиль» начнет прием с 12:00 2 октября и будет работать до 16:00. Офис будет расположен на Краснополянском проспекте, у дома № 2, на парковке у торгового центра «Поворот». Все консультации будут даваться бесплатно.

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