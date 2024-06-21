Жители Лобни смогут бесплатно проверить здоровье в парке «Киово» 22 июня

В городском округе Лобня состоится мероприятие под названием День проверки здоровья. Оно организовано местной больницей и пройдет в парке «Киово» 22 июня.

Жители Лобни смогут пройти медицинские обследования в формате мобильной диспансеризации и сдать необходимые анализы, включая общий и биохимический анализ крови.

Также будет возможность проконсультироваться с терапевтом. Для достоверности результатов рекомендуется прийти на анализы натощак.

Начало запланировано на 9:00. Прием будут вести до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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