Жители Лобни проверят здоровье в Центральном парке 24 августа

В Центральном парке городского округа Лобня 24 августа для горожан организуют День проверки здоровья. Все желающие смогут сдать анализ крови, сделать кардиограмму и получить консультацию терапевта.

В рамках акции «День проверки здоровья» жители Лобни сдадут общий и биохимический анализ крови, сделают электрокардиограмму и побеседуют с врачом-терапевтом. При необходимости специалист направит на обследование в поликлинику.

Также любой желающий сможет поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

День проверки здоровья пройдет 24 августа с 09:00 до 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха.

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