Жители Лобни присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы» | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:04 Жители Лобни присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Накануне 9 Мая жители Лобни присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», действующей с 25 апреля по 31 мая по всей стране. В рамках акции люди декорируют окна изображениями, фотографиями и рисунками, отражающими победу в Великой Отечественной войне.

Также горожане могут присоединиться к акции «Лес Памяти», запланированной на 4 мая. В этот день в Лобне высадят 174 дерева, включая липы, дубы и ели, в честь памяти о погибших в годы войны 1941-1945.

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Заочный конкурс чтецов «Где мы — там Победа», открыт для всех желающих старше четырех лет. Конкурс принимает видеозаписи выступлений по номинациям, касающимся различных аспектов Великой Отечественной войны и Победы. Заявки принимаются по электронной почте mbi-shans@yandex.ru до 7 мая.

В День Победы горожане смогут принять участие в акции «Майский вальс», которая состоится на главной площади у администрации города.

Напомним, что в этом году также доступно участие в акции «Бессмертный полк». Акция началась в автобусах «МОСТРАНСАВТО», обслуживающих Лобню, где в салонах размещены портреты лобненских ветеранов согласно пожеланиям их родственников.

Кроме того, начато оформление памятного стенда в МФЦ, где жители могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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