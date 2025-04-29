Жители Лобни приняли участие во Всероссийском субботнике
Утро выходного дня лобненцы посвятили наведению порядка в своем городе. В Лобне, как и во всей стране, прошел масштабный субботник, который открыла глава округа Анна Кротова.
Главной площадкой стал Центральный парк Лобни, который в прошлом году открыли после масштабной реконструкции. Несмотря на это, обновление продолжается. Почти готов новый аттракцион «Дом вверх дном», в котором все перевернуто с ног на голову, строится кафе и пункт проката, начался монтаж «Панда-парка», а зимнюю площадку катка меняют на летнюю. Теперь здесь можно кататься на самокатах, прыгать в длину и играть в классики.
Участники субботника очистили газоны от мусора, сгребли сухую траву и собрали ветки. Взрослым активно помогали школьники, которые с удовольствием проводят в парке свободное время. Одними из первых граблями и лопатами вооружились ребята из молодежных организаций. Волонтеры — непременные участники всех городских акций, праздников и, конечно, субботников.
«Я очень люблю наш город, хочу, чтобы он оставался чистым и красивым. Хочу помогать нашему городу, хочу остаться здесь жить, и я считаю, что это очень перспективный и классный город для молодежи», — поделилась волонтер Вероника Соколовская.
Работа кипела во всех микрорайонах города. В сквере на Текстильной не только убрали мусор, но и посадили 100 кустов спиреи.
Субботники — важная часть большой работы по наведению чистоты и порядка. В городе готовят к лету детские и спортивные площадки, моют остановочные павильоны и ограждения, убирают сухие деревья. Планы по озеленению в этом году особенно масштабны: в Лобне высадят 230 тысяч деревьев, кустарников и цветов. А в канун юбилея победы особое внимание уделят мемориалам и памятникам.
Во время субботника жители могли не только помочь коммунальщикам с уборкой, но и выбрать понравившийся проект для благоустройства. Волонтеры рассказывали о всероссийском голосовании за общественные пространства, которые отремонтируют в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня. Повлиять на позитивные изменения в родном городе может любой житель старше 14 лет.