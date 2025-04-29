Жители Лобни приняли участие во Всероссийском субботнике

Утро выходного дня лобненцы посвятили наведению порядка в своем городе. В Лобне, как и во всей стране, прошел масштабный субботник, который открыла глава округа Анна Кротова.

Главной площадкой стал Центральный парк Лобни, который в прошлом году открыли после масштабной реконструкции. Несмотря на это, обновление продолжается. Почти готов новый аттракцион «Дом вверх дном», в котором все перевернуто с ног на голову, строится кафе и пункт проката, начался монтаж «Панда-парка», а зимнюю площадку катка меняют на летнюю. Теперь здесь можно кататься на самокатах, прыгать в длину и играть в классики.

Участники субботника очистили газоны от мусора, сгребли сухую траву и собрали ветки. Взрослым активно помогали школьники, которые с удовольствием проводят в парке свободное время. Одними из первых граблями и лопатами вооружились ребята из молодежных организаций. Волонтеры — непременные участники всех городских акций, праздников и, конечно, субботников.

«Я очень люблю наш город, хочу, чтобы он оставался чистым и красивым. Хочу помогать нашему городу, хочу остаться здесь жить, и я считаю, что это очень перспективный и классный город для молодежи», — поделилась волонтер Вероника Соколовская.