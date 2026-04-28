Жители Лобни приняли участие во всероссийском субботнике

В Лобне, как и во всей стране, прошел масштабный субботник, в котором приняли участие более 400 человек. На уборку города вышли сотрудники администрации под руководством главы округа Анны Кротовой, депутаты, работники городских предприятий и организаций, активисты «Молодой гвардии» и волонтеры.

Главной площадкой мероприятия стал Центральный парк Лобни — любимое место отдыха горожан. Участники субботника очистили газоны от мусора, сгребли сухую траву и собрали ветки. Теперь в парке все готово к теплому сезону.

«Хочется жить в городе, где все чисто, все красиво, чтобы глаз радовался, чтобы люди, которые в этом не участвуют, тоже радовались. И впоследствии приходили и помогали нам», — поделилась волонтер Арина Попова.

Работа кипела во всех микрорайонах города. Горожане трудились на 13 площадках. В сквере на улице 40 лет Октября порядок наводили педагоги, которые подошли к работе не только ответственно, но и творчески. Субботник закончился танцевальным флэш-мобом.