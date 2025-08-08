Жители Лобни приняли участие в пешем паломничестве до Сергиева Посада

Паломники Филаретовского храма из Лобни преодолели трехдневный маршрут. Они совершили пеший ход до Троице-Сергиевой Лавры.

Возглавил участников настоятель протоиерей Димитрий Григорьянец. Путь разделили на три дня.

В первый день группа преодолела 37 километров до Пушкино. Во второй день паломники прошли 21 километр дло Хотьково, в третий — еще 24 километра до Сергиева Посада.

Погода была неблагоприятной. Участники шли по размытым лесным тропам, ночевали в палаточном лагере, при храме и в гостинице.

Также они поучаствовали в богослужении, причастились и поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского.

«С каждым годом к паломничеству присоединяются новые участники не только из Лобни, но и других городов. В следующем году традиция продолжится — планируется уже пятое паломничество к святыням Лавры», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Лобня.