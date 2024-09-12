Жители Лобни поучаствуют в опресе о доступности поддержки бизнеса

Жители Лобни смогут принять участие в важном опросе, направленном на оценку качества и доступности информационной, финансовой и имущественной поддержки бизнеса в муниципалитете. Этот опрос проводится Комитетом по конкурентной политике и является частью систематических усилий по улучшению бизнес-среды в регионе.

Участие в опросе позволяет жителям Лобни не только выразить свое мнение о текущих мерах поддержки, но и внести предложения по их совершенствованию. Это дает возможность органам государственной власти Московской области оперативно реагировать на потребности предпринимателей и корректировать свою политику в соответствии с реальными запросами бизнеса.

Собранные данные помогут определить влияние предпринимаемых мер на улучшение условий ведения бизнеса, а также наметить дальнейшие направления работы для повышения эффективности поддержки предпринимательства в регионе.

Жителям предлагается воспользоваться этой возможностью, чтобы внести свой вклад в развитие местного бизнеса и экономики, а также предложить неотложные меры поддержки, которые, по их мнению, могут быть полезны.

Пройти опрос можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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