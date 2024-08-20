Жители Лобни поучаствовали в телепередаче «Доброе утро» на Первом канале

В городском округе Лобня родители учеников школы № 9 стали героями сюжета для популярной программы «Доброе утро». В эфире они поделились полезными советами о том, как избежать постканикулярного синдрома и подготовиться к началу учебного года.

Участники рассказали телезрителям о важности заранее настраиваться на учебный процесс. Они поделились рекомендациями по организации покупок и планированию времени, чтобы не переутомить детей и создать у них позитивное настроение перед возвращением в школу. Посмотреть видео можно здесь.

«Важно не только купить все необходимые принадлежности, но и создать атмосферу, способствующую хорошему началу учебного года», — отметила одна из участниц съемок.

Напомним, что в Лобне активно развивается система образования. В настоящее время завершается строительство одного из крупнейших учебных заведений Подмосковья — инженерно-технического лицея «Авиатика», который сможет принять 2200 учащихся.

Также в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования в школе № 5 продолжается работа, завершение которой запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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