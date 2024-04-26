Жители Лобни почтили память жертв аварии в Чернобыле | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:27 Жители Лобни почтили память жертв аварии в Чернобыле Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В сквере Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий. В мероприятии принял участие первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

«Одна из самых страшных катастроф в истории мирного атома — авария на Чернобыльской АЭС — произошла 38 лет назад, 26 апреля 1986 года. Хочется выразить особую благодарность тем людям, которые стали ликвидаторами ужасной катастрофы и пожертвовали собственным здоровьем во благо спасения людей», — отметил первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

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В торжественном мероприятии также участвовали ученики школ № 3 и № 5, которые пришли отдать дань уважения и благодарности ликвидаторам.

Сквер Ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Лобне был благоустроен в 2023 году. Площадка превратилась в комфортную зону отдыха, не потеряв при этом своей мемориальной функции. Памятник Ликвидаторам был отреставрирован, и теперь к нему обеспечен удобный пешеходный доступ.

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