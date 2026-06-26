Жители Лобни определили кандидата на выборы в Госдуму

По итогам предварительного голосования «Единой России» победителем от одномандатного округа № 119, в который входит Лобня, стал Денис Кравченко. В голосовании приняли участие более 635 тысяч жителей Подмосковья.

Денис Кравченко — ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике. Он член партии с 2003 года, входит в состав генерального совета и курирует федеральные партийные проекты.

В ходе предварительного голосования Денис Кравченко встретился с жителями и трудовыми коллективами Лобни, Химок, Дмитрова и Солнечногорска. Он обсудил итоги Народной программы, развитие промышленности, городской инфраструктуры и собрал предложения жителей для дальнейшей работы.

Местная жительница Ирина отметила, что Денис Кравченко был открыт к общению, внимательно относился к вопросам людей, и она решила поддержать именно его. Сам кандидат подчеркнул, что его главные принципы — не врать и не бояться. В людях он ценит искренность, честность, профессионализм и настоящий патриотизм.

По итогам предварительного голосования партия определила 129 кандидатов, список на выборах в Подмосковье возглавил губернатор Андрей Воробьев. Единый день голосования пройдет в сентябре 2026 года. Выборы затронут Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальные советы.