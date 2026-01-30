Жители Лобни приняли участие в уборке снега

В Лобне активно идет уборка снега с дорог и дворов. На улице Борисова коммунальные службы и жители одного из домов объединились, чтобы справиться с последствиями снегопада.

Сергей Барыжиков рассказал, что уже в третий раз выходит во двор с лопатой: «У нас есть чат, там заранее пишут, что приедет трактор, поэтому мы выходим помочь». Он отметил, что общими усилиями можно быстро справиться с большим количеством снега.

Во время уборки жители стараются помогать друг другу — кто-то выходит на улицу в выходной, кто-то — после или перед работой. В разных частях города продолжается уборка: работают 73 единицы спецтехники и около 300 дворников. В первую очередь чистят дороги, обрабатывают их противогололедными материалами. Расчищают подходы к автобусным остановкам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Сотрудники управляющих компаний приводят в порядок входные группы, а с кровель ликвидируют наледь профессиональные альпинисты.