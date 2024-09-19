Жители Люберец смогут сделать прививки детям в поликлиниках подмосковного центра

Московский областной центр охраны материнства и детства сообщил, что жители Люберец могут сделать детям в поликлиниках различные прививки. Вакцинирование проводится по определенными медицинскими показаниями, включая частые болезни или осложнения после предыдущих вакцинаций.

«Если ваш ребенок отстает в графике по вакцинации, в нашем центре вы можете провести догоняющую иммунизацию, записав его к врачу-педиатру по месту прикрепления в одну из трех наших поликлиник», — прокомментировал врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук.

Он добавил, что специалисты помогут составить для ребенка индивидуальный график вакцинации.

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