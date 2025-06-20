Жители Лисьих Нор пройдут медицинское обследование

Сегодня Луховицкая больница организует выездную диспансеризацию в деревне Лисьи Норы, предоставляя жителям возможность пройти необходимые медицинские обследования в непосредственной близости от дома. Для этих целей будет задействован мобильный фельдшерско-акушерский пункт, оборудованный всем необходимым для проведения первичных медицинских осмотров и консультаций.

«В передвижном ФАПе можно пройти вакцинацию и медобследование, а еще получить профилактическое консультирование, направление в центральную городскую поликлинику или в больницу Белоомута на исследование или консультацию», — сообщила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Мобильный ФАП будет располагаться у дома 18 на улице Околопрудной в Лисьих Норах и будет доступен для посещения с 09:00 до 13:30.

Для получения подробной информации о работе выездной бригады медиков и графике передвижения фельдшерско-акушерского пункта, а также для записи на прием, можно обратиться по телефонам: 8 (496) 636-21-86 (Луховицы) или 8 (917) 516-05-75 (Белоомут).