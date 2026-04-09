Жители Ленинского городского округа встретятся с представителями «Мособлгаза

Жители Ленинского городского округа приглашаются на встречу с заместителем генерального директора АО «Мособлгаз» Олегом Тараненко и профильными специалистами. Мероприятие запланировано на 16 апреля 2026 года (четверг) в 16:00.

Место проведения: МБУК Централизованная библиотечная система, расположенная по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Заводская улица, дом 24.

Если у вас есть вопросы, связанные с газификацией дома, эксплуатацией газового оборудования или другими аспектами использования газа, отправьте свои сообщения на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru до 12:00 15 апреля 2026 года. Не забудьте указать свои ФИО и населенный пункт. На встрече вы получите исчерпывающие ответы на все вопросы.