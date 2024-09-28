Жители Красногорска собрали около тонны гуманитарной помощи в зону СВО

Три филиала Культурно-досугового комплекса «Красногорье» организовали сбор гуманитарной помощи жителям Курской области и участникам специальной военной операции. Было собрано 74 коробки — около тонны груза.

Жители, работники дворцов культуры, дети и родители собрали предметы первой необходимости, нескоропортящиеся продукты питания, новую одежду и обувь, школьные принадлежности. Их доставили в отделение партии «Единая Россия» на Лесной улице.

«Сегодня собрано 74 коробки — это порядка одной тонны. Мы приняли этот груз, его перераспределим и уже на следующей неделе он дополнится грузами, которые передали наши депутаты Московской областной Думы, наши партийцы. Все это поедет по разным локациям по мере необходимости», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андрияно.

Груз распределят в госпитали и людям, которые остались без крова.

В округе работают три пункта сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может принести вещи в любой из них, в том числе в общественную приемную партии «Единая Россия» с 10:00 до 17:00 по будням в дом № 9 на Лесной улице.

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