Жители Красногорска смогут бесплатно пройти онкообследование 26 октября
День открытых дверей состоится в центре амбулаторной онкологической помощи Красногорской больницы. Жителей округа пригласили пройти бесплатную онкологическую диспансеризацию.
Исполняющий обязанности заведующего отделением центра Егор Деменок напомнил, что онкологические заболевания очень важно выявлять на ранней стадии. Он посоветовал ежегодно делать ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза, а также рентген грудной клетки. Женщины должны раз в шесть месяцев обследоваться у гинеколога, а мужчины — сдавать кровь на онкомаркер.
На учете в центре в настоящее время состоит более пяти тысяч пациентов. У большинства из них рак обнаружили благодаря диспансеризации.
День открытых дверей будет проходить с 9:00 до 14:00. Все желающие смогут бесплатно сдать анализ на ПСА и мазок, пройти рентгенографию и УЗИ. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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