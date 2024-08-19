Жители Котельников соберут канцелярию школьникам из Курска и новых регионов

Акция «Доброе дело. Нашим школьникам» состоится в Котельниках. Жители могут принести в пункты сбора канцелярию и детские товары. Их отправят в Курскую область и новые регионы России.

В пунктах сбора принимают шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, обложки для учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки, рюкзаки и другие товары для школьников. Для детей и взрослых — питание, подгузники, пеленки, медикаменты, новую одежду, предметы личной гигиены, спальные принадлежности, раскладушки и матрасы.

Пункты приема работают в Котельниках в домах культуры «Белая дача» и «Силикат» с 10:00 до 20:00.

Гуманитарную помощь передадут в распределительный центр акции «Доброе дело» в Балашихе, а затем отправят по регионам.

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