Жители Котельников смогут сменить поликлинику по упрощенным правилам

С 1 сентября в Подмосковье действует простой порядок прикрепления к поликлиникам. Теперь жители Котельников смогут сменить медицинское учреждение всего за один день, без лишних документов и долгого ожидания.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», портал государственных и муниципальных услуг Московской области, портал Минздрава Московской области или лично в регистратуре новой поликлиники. Открепляться от предыдущего медучреждения не нужно, всю техническую работу новая медицинская организация возьмет на себя.

Срок прикрепления сокращен до двух рабочих дней. По истечению этого срока придет ответ: подтверждение, запрос недостающих документов или мотивированный отказ.