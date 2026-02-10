Жители Котельников приняли участие в общеобластном спортивном мероприятии

В минувшие выходные, 7–8 февраля, в Кузьминском лесопарке прошло общеобластное мероприятие «Спорт для всех». Активное участие в нем приняли жители городского округа Котельники.

Ярким событием стал мастер-класс по суставной гимнастике, который провела Ирина Ермакова — педагог-организатор Спортивной школы «Котельники» и чемпионка России среди ветеранов. Участники узнали, как правильно выполнять упражнения для укрепления суставов и улучшения подвижности. Простые, но эффективные техники помогают сохранять здоровье и бодрость даже в холодное время года.

Поклонники активного образа жизни также присоединились к проекту «5 верст». Одни с удовольствием прошли запланированную дистанцию по лесным тропам, другие выбрали легкую пробежку — все получили заряд энергии и отличное настроение.

Мероприятие подтвердило, что спорт доступен каждому — независимо от возраста и уровня подготовки.