Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ пройдет в Котельниках

С 1 по 5 декабря жители городского округа Котельники смогут бесплатно проверить свое здоровье на ВИЧ. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается первого декабря.

Медицинский центр CMD совместно с администрацией округа организует возможность для всех желающих сдать анализы на ВИЧ без оплаты.

Кроме того, до шестого декабря работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Позвонив по номеру горячей линии можно бесплатно получить консультацию специалистов-эпидемиологов и узнать адреса анонимных пунктов тестирования.

Ежегодно такие инициативы помогают людям узнавать больше о ВИЧ и своевременно заботиться о своем здоровье. Не упустите возможность пройти обследование и сделать шаг к осознанной профилактике.

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