Жители Королева сдали на переработку в экоцентр 27 тонн вторсырья в январе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Посетители экоцентра «Приемочная № 1» в Королеве собрали 27,7 тонны вторсырья в январе. Это бутылки, газеты, коробки и другие предметы, которые пойдут на переработку.

Сотрудники центра отметили, что таких рекордных показателей удалось добиться благодаря сознательности и дисциплине жителей. Глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко добавил, что заинтересованных в заботе о природе людей становится все больше.

«В числе приоритетных задач по-прежнему остается просветительская деятельность с подрастающим поколением и со взрослым населением. Благодаря активным гражданам, экологическим объединениям, их экоинициативам удается достигать поставленных целей», — сказал он.

Жителей призвали продолжать собирать раздельные отходы и рассказывать об этой инициативе знакомым.

Экоцентр работает в Королеве по адресу Калининградская, 5.