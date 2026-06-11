Жители Коломны выбрали объекты для благоустройства на 2027 год

В Подмосковье завершается всероссийское голосование за объекты благоустройства, организованное партией «Единая Россия» и Минстроем РФ. До 12 июня жители старше 14 лет могут выбрать общественные пространства, которые будут обновлены в следующем году.

В Коломне на голосование вынесены три территории: сквер на улице Круговой, общественное пространство в Ларцевых Полянах и детский городок на улице Пионерской. Победившая территория будет благоустроена в 2027 году, а ее обновление войдет в новую народную программу партии.

В этом сезоне преображение ждет лидера прошлого голосования — площадь Советскую, одну из центральных и знаковых локаций Коломны. Первый заместитель главы округа Денис Лубяной рассказал, что люди проголосовали за эту территорию, так как она требует изменений. В проекте, который сейчас находится в экспертизе, планируется установка фонтана, создание теневых зон и мест для отдыха, но сама площадь останется площадью, без препятствий для движения пешеходов.

В голосовании этого года лидирует детский городок на улице Пионерской — за него уже отдано более 11,5 тысячи голосов. Как отметил Денис Лубяной, это детское пространство борется за победу уже второй год подряд и значительно опережает конкурентов. Жители настойчиво выбирают городок, потому что он находится в густонаселенном районе с большим количеством молодых семей. Молодая мама Александра Тян, участвующая в голосовании уже второй раз, предложила добавить для малышей карусели, качели для двухлеток, новые песочницы и современные игровые комплексы.

Жители видят, что голосование — не просто «клик» на электронной платформе, проект действительно работает. Примером служит сквер у молодежного центра «Горизонт», который после благоустройства стал модным местом для подростков, семей с детьми и старшего поколения. Жительница Юлия Бирюкова поблагодарила за такие программы, которые делают город более благоустроенным, отметив, что гулять в красивом уютном парке очень приятно. Павел Кирилин добавил: «Мы голосовали за сквер „Горизонт“. Получилось достаточно прекрасно. Молодежный центр, хорошие дорожки, качели, есть где посидеть». Голосование завершится 12 июня. Сделать свой выбор можно через учетную запись на портале Госуслуг. Победившая территория обязательно войдет в народную программу «Единой России» и преобразится в следующем году.