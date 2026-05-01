Жители Коломны внесли предложения в Народную программу

Более 12 тысяч инициатив поступило от жителей Подмосковья в новую Народную программу «Единой России». Коломенцы активно делятся идеями о развитии города, а одно из ключевых направлений касается благоустройства общественных пространств.

Сбор наказов набирает обороты. Своими мыслями поделился Юрий Комлык, который живет в микрорайоне Колычево. Мужчина считает, что густонаселенная территория испытывает нехватку современных и комфортных мест для отдыха.

«Я знаю, что сейчас „Единая Россия“ собирает предложения по благоустройству города. Хотел бы внести идею по реконструкции двух скверов в Колычево на улице Астахова. Один из них находится напротив молодежного центра „Русь“, второй — чуть подальше. Если бы на них обратили внимание, добавили новые архитектурные формы и провели реконструкцию стелы, которую называют „Пряник“, жителям микрорайона это очень понравилось бы», — рассказал Юрий Комлык.

Жители региона все чаще говорят о благоустройстве территорий. Эта тема занимает лидирующие позиции в Народной программе. Люди видят, как их пожелания со временем воплощаются в жизнь. В Коломне уже есть немало таких примеров. Один из них — сквер «Блюдечко», который скоро откроется после масштабной реконструкции.

Первый заместитель главы городского округа Коломна, член партии «Единая Россия» Денис Лубеной отметил, что именно с этого сквера началась реализация наказов жителей в рамках Народной программы.

«Мы закончим двухгодичный план по благоустройству территории. Планируем в конце мая — начале июня торжественно открыть это место для жителей и гостей», — сообщил Денис Лубеной.

«Блюдечко» — одна из самых популярных локаций в старой части города. С высокого берега Москвы-реки открываются виды, которые художники не раз переносили на полотна, а семьи выбирали для фотосессий. Коломенцы относятся к этому месту с особой теплотой. Для них это не просто достопримечательность, а часть истории города.

После реконструкции сквер заметно преобразился. Строители проложили новые пешеходные дорожки, установили садово-парковое освещение и скамейки. Главным украшением стал яблоневый сад, который разбили здесь совсем недавно. Открытие «Блюдечка» запланировано на лето. Тогда жители смогут оценить, как идея, высказанная в рамках Народной программы, обрела реальные черты.

Руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов городского округа Коломна Сергей Орлов сообщил, что на сегодня принято 106 наказов.

«Надо выбирать те идеи, которые максимально принесут пользу и чаще всего повторяются. Сбор предложений продолжается, поэтому всем советую высказывать свои пожелания и надежды на преобразование в городе. Это потом будет реализовано», — подчеркнул Сергей Орлов.