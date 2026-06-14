Жители Коломны стали чаще получать госуслуги в электронном формате

Цифровизация стала одной из главных тем форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», который прошел 9 июня в Москве. Подмосковье остается одним из лидеров по внедрению онлайн-сервисов, и жители Коломны активно пользуются новыми возможностями.

За последние пять лет число онлайн-услуг в регионе выросло с 236 до 425, а все значимые социальные сервисы перешли в цифровой формат. Только в прошлом году на региональном портале госуслуг зарегистрировали почти 17 миллионов обращений.

В Коломне работает два офиса многофункциональных центров, а в трех сельских населенных пунктах — цифровые. Всего они предоставляют более 350 услуг. Директор центра Елена Бирюкова отметила, что самыми популярными остаются услуги социальной поддержки, а также связанные с МВД и Росреестром. Нагрузка на окна приема снизилась на 40%, время ожидания сократилось с 10 до двух минут.