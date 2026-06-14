Жители Коломны стали чаще получать госуслуги в электронном формате
Цифровизация стала одной из главных тем форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», который прошел 9 июня в Москве. Подмосковье остается одним из лидеров по внедрению онлайн-сервисов, и жители Коломны активно пользуются новыми возможностями.
За последние пять лет число онлайн-услуг в регионе выросло с 236 до 425, а все значимые социальные сервисы перешли в цифровой формат. Только в прошлом году на региональном портале госуслуг зарегистрировали почти 17 миллионов обращений.
В Коломне работает два офиса многофункциональных центров, а в трех сельских населенных пунктах — цифровые. Всего они предоставляют более 350 услуг. Директор центра Елена Бирюкова отметила, что самыми популярными остаются услуги социальной поддержки, а также связанные с МВД и Росреестром. Нагрузка на окна приема снизилась на 40%, время ожидания сократилось с 10 до двух минут.
Местный житель Евгений Косов, военнослужащий на пенсии, подтвердил: обратился за справкой в многофункциональный центр и получил ее за две минуты.
Электронный формат активно используется при оплате коммунальных услуг. Если в 2024 году электронные платежные документы получали около 17 тысяч коломенцев, то сейчас — порядка 30 тысяч. Почти половина владельцев лицевых счетов передают показания онлайн, около 40% оплачивают услуги через личный кабинет.
Через личный кабинет можно передать показания, оплатить, оставить обращение, подать заявление на переоформление счета или заключить новый договор. Электронный формат помогает и в безопасности: все больше жителей отказываются от бумажных квитанций, чтобы личные данные не попали в чужие руки. Развитие цифровых сервисов остается приоритетом Народной программы «Единой России».