Жители Коломны собрали более 1,1 тысячи кг стекла на экоакции
Акция по сбору отходов прошла в Коломне. Совместными усилиями добровольцы передали на переработку 1,1 тысячи килограммов стекла.
Акцию провели активисты местного объединения «Эковолонтеры Коломны» вместе с партнерами.
Добровольцы собрали 1,1 тысячи килограммов стекла, 456 килограммов макулатуры, 385 килограммов ПЭТ-бутылок и канистр, 220 килограммов пленки, 120 килограммов металла. Также на переработку отправят 132 килограмма отходов из полипропилена и девять килограммов пластика. Порядка 40 килограммов пришлось на «Добрые крышечки» и 360 килограммов — на электронику.
Участники акции также оказали помощь животным и принесли полезные вещи в приют.
Такие мероприятия в Коломне проводят регулярно. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих.