Жители Коломны собрали более 1,1 тысячи кг стекла на экоакции

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акция по сбору отходов прошла в Коломне. Совместными усилиями добровольцы передали на переработку 1,1 тысячи килограммов стекла.

Акцию провели активисты местного объединения «Эковолонтеры Коломны» вместе с партнерами.

Добровольцы собрали 1,1 тысячи килограммов стекла, 456 килограммов макулатуры, 385 килограммов ПЭТ-бутылок и канистр, 220 килограммов пленки, 120 килограммов металла. Также на переработку отправят 132 килограмма отходов из полипропилена и девять килограммов пластика. Порядка 40 килограммов пришлось на «Добрые крышечки» и 360 килограммов — на электронику.

Участники акции также оказали помощь животным и принесли полезные вещи в приют.

Такие мероприятия в Коломне проводят регулярно. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих.