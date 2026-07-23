Жители Коломны смогут проверить здоровье на акции в парке Мира 25 июля

В парке Мира в Коломне 25 июля будет работать мобильный медицинский комплекс. Жители округа старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования первого этапа диспансеризации в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке».

Выездная бригада медиков будет принимать посетителей с 9:00 до 12:00. Специалисты проведут необходимые исследования: измерят рост, вес, артериальное и внутриглазное давление.

«Приглашаем жителей Коломны воспользоваться возможностью совместить прогулку на свежем воздухе с проверкой здоровья, во время которой они смогут узнать важные параметры — уровень сахара, холестерина, давление, результаты электрокардиограммы», — подчеркнула заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Также пациенты пройдут анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Если во время обследования обнаружат отклонения, человека направят на дополнительную диагностику и при необходимости назначат лечение. Для прохождения процедуры необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Это уже седьмой выезд медицинских специалистов в парки Коломны.