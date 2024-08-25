Жители Коломны смогут получить документы БТИ в многофункциональном центре

Фото: Медиасток.рф

Отделение областного Бюро технической инвентаризации в Коломне изменило место своего расположения. Теперь прием граждан и выдача заказов будут осуществляться на базе многофункционального центра на Уманской улице, 20, окно № 15.

Как пояснили в БТИ Московской области, переезд был осуществлен для удобства жителей, учитывая хорошую транспортную доступность нового места.

«Теперь спектр услуг, которые коломенцы могут оформить в одном месте, стал еще шире», — отметила директор МФЦ Коломны Елена Бирюкова.

В областном Бюро технической инвентаризации напомнили, что жители Коломны могут получить здесь различные документы, включая те, которые необходимы для переоформления садового дома в жилой, регистрации прав на недвижимость, проведения перепланировки и снятия объекта с учета.

Дополнительно, информацию о режиме работы конкретного офиса «Мои документы» можно уточнить на региональном портале госуслуг.

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