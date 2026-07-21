Жители Коломны смогут бесплатно пройти исследования на рак 25 июля

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей 25 июля. В последнюю субботу месяца жители Коломны смогут бесплатно пройти комплекс исследований, которые помогают оценить риски развития онкологических заболеваний разных органов и систем.

Как рассказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева, с начала года в расширенных онкоскринингах приняли участие 342 жителя Коломны, а в целом по региону обследование на раннее выявление злокачественных новообразований прошли свыше четырех тысяч человек. Наибольшим спросом пользуются дерматоскопия подозрительных кожных образований, маммография и УЗИ молочных желез.

«Приглашаем пациентов воспользоваться возможностью бесплатно выполнить комплекс исследований, которые помогут оценить здоровье органов грудной клетки, кожи, кишечника, предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин», — сказала она.

Участие возможно по предварительной записи. Пациенту сообщат место и время проведения исследований. Записаться можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (916) 570‑30‑49.

Комплексное обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области доступно для пациентов, прикрепленных к медорганизациям на территории Подмосковья.