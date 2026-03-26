Жители Коломны обсудят проекты благоустройства двух общественных пространств

Бульвар 800-летия Коломны и аллея имени Виктора Петровича Макеева в Коломне получат новый облик. По многочисленным просьбам жителей территории вошли в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды».

В управлении градостроительной деятельности администрации городского округа рассказали, что специалисты уже приступили к разработке концепций благоустройства этих значимых и любимых горожанами общественных пространств. Общественные обсуждения будущих проектов благоустройства состоятся совсем скоро — в начале апреля.

Напомним, что оба общественных пространства принимали участие в рейтинговом голосовании за благоустройство по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и набрали значительное число голосов. Так, за обновление аллеи имени Виктора Макеева высказались почти 10 тысяч жителей округа, а за благоустройство бульвара 800-летия Коломны — около 3 тысяч человек.