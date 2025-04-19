В Подмосковье прошла акция «Кедры Подмосковья». Активисты высадили около 100 саженцев елей и кедров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Новые аллеи хвойных деревьев появились в Коломне — рядом с прудами в микрорайоне Щурово, и в Реутове — на территории нового корпуса школы № 10 на улице Октября. Для школьников также провели мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья.
Акция посвящена 80-летию Великой Отечественной войны и направлена на сохранение памяти о прошлых поколениях. В этом году к участию присоединились волонтеры, депутаты Мособлдумы, активные жители, а также заместители министра по содержанию территорий Московской области Алексей Семенов и Никита Анашкин и инспекторы профильного ведомства.
Жители Коломны и Реутова посадили около 100 деревьев на экологической акции
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