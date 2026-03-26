Жители Каширы получили льготные лекарства после обращения на прямую линию с президентом

Жители городского округа Кашира обратились на прямую линию с Президентом с просьбой помочь в получении рецептов на льготные лекарства. Кашинская больница быстро отреагировала на запрос.

Заведующая взрослой поликлиникой Нодира Рахимова сообщила, что пациенты уже получили необходимые медикаменты и узнали о процедуре их получения. Рецептами на льготные препараты занимается врач или фельдшер, который оценивает состояние здоровья пациента и решает, нужно ли выписать или продлить рецепт.

Сейчас льготные препараты можно выписать онлайн, без посещения врача. Если у пациента есть хронические заболевания и он постоянно принимает лекарства, ему достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. После нее врач или фельдшер выписывает нужные препараты, которые пациент может самостоятельно получить в государственном аптечном пункте.

Всего на прямую линию с Президентом из городского округа Кашира поступило 673 обращения. Они касались содержания и ремонта дорог, железнодорожного и общественного транспорта, ремонта многоквартирных домов и благоустройства. Все просьбы жителей взяты в работу профильными службами.