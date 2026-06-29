Жители юга Московской области смогут задать вопросы газовым участковым

В южной части Московской области пройдут встречи с газовыми участковыми. Мероприятия состоятся в соответствии с графиком в городах: Видное, Зарайск, Домодедово, Кашира, Подольск, Серпухов, Ступино, Чехов и в поселке городского типа Серебряные Пруды.

Жители смогут задать вопросы, касающиеся техобслуживания газового оборудования. Среди популярных тем — плановое обслуживание в выходные и нерабочие дни, как отличить сотрудника Мособлгаза от мошенника, причины отключения газа во всем подъезде или доме из-за неполадки в одной квартире и порядок действий, если в день ТО собственник не сможет находиться дома.

Во время встреч жители могут сообщить о возникших проблемах — например, о подозрительных запахах, необычных звуках или неисправностях газоиспользующего оборудования. Газовый участковый поможет оформить заявку и проследит за тем, чтобы ремонт был организован.

Информацию о газовом участковом и графике встреч можно найти в карточке специалиста на сайте Мособлгаза в разделе «Техническое обслуживание». Для этого нужно ввести адрес своего дома в поисковой строке.