Жители Яхромы получат ключи от новых квартир в марте

В городе Яхрома Дмитровского округа продолжается строительство новых домов для жителей аварийных зданий. По заявлению представителя подрядной организации, два из трех запланированных домов готовы на 95%. Осталось завершить отделочные работы и доделать фасад.

Новые пятиэтажные дома возводятся в микрорайоне Левобережье. Строители уже завершили обустройство внутренних и наружных инженерных сетей. Квартиры будут переданы новоселам с полной отделкой и установленной сантехникой.

Изначально планировалось закончить строительство обоих домов к концу декабря прошлого года. Однако финальная часть отделочных работ потребовала больше времени. Параллельно подрядчик достраивает третий многоквартирный дом, готовность которого составляет более 60%. Ключи от квартир в этой новостройке жители получат во второй половине 2026 года.

После завершения строительства всех трех домов более 400 жителей Яхромы, проживающих в аварийных домах, смогут отпраздновать новоселье. Помимо строительства нового жилья, гражданам предоставляется выкупная стоимость за изымаемые квартиры, чтобы они могли приобрести жилье на вторичном рынке.

Расселение из аварийного фонда осуществляется в рамках государственной программы, инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.