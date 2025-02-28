Жители Истры смогут принять участие в проекте благоустройства Площади Дружбы

Площадь Дружбы рядом с кинотеатром «МИР» победила в голосовании проектов по благоустройству благодаря голосам жителей, теперь эта территория примет участие во всероссийском конкурсе проектов.

Напомним, в числе номинантов также предлагали еще две локации в Истре: сквер возле пруда на улице Советская, и сквер на улице Ленина. Однако большинство голосов жители отдали за площадь у молодежного центра «МИР».

Муниципальный округ Истра уже трижды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Это позволило получить федеральные гранты на благоустройство. Так, улица 15 лет Комсомола в Истре полностью изменилась. Установили фонтан, качели для отдыха, высадили деревья, поставили современные остановки общественного транспорта, а также сделали улицу пешеходной. В этом году работы по благоустройству центральной площади продолжатся.

Поэтому, чтобы сделать и Площадь Дружбы комфортной и красивой для всех проведут мастерскую по разработке нового городского пространства. Чтобы принять участие достаточно прийти и высказать свое мнение 14 марта по адресу: город Истра, улица Ленина, 12.