Жители Истры приняли участие в акции «Сад памяти»

В городе Истра на улице Советской прошла акция «Сад памяти». Мероприятие состоялось рядом с популярным у горожан прудом.

Среди участников были семь ветеранов, которые с гордостью продемонстрировали свои медали. Например, Татьяна Нестерова надела награды за совершенные подвиги. Ветераны активно участвовали в работе: высаживали деревья, носили ведра с водой, выкапывали ямы. Они отказывались от помощи и хотели выполнить всю работу своими руками.

Кроме того, в акции участвовали представители молодежного парламента, Первомайской школы и службы благоустройства.

Всего участники акции высадили 30 саженцев сирени и декоративных кустов. Растения сразу же полили водой из пруда. Организаторы позаботились о том, чтобы инвентаря — лопат, ведер, саженцев, футболок и кепок — хватило всем участникам.

К акции присоединились и многие жители города. Они приходили целыми семьями, с маленькими детьми и даже колясками. Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи, поэтому люди помнят и чтят эту часть истории страны и своей родословной.

Организатором мероприятия выступила администрация городского округа Истра.