Жители Истры хранят память о Герое СССР Федоре Сисейкине

Россияне отметят 9 декабря День Героев Отечества. В преддверии этой даты рассказываем о мужестве и героизме защитников Родины. Один из них — участник Великой Отечественной войны из Истры Федор Сисейкин.

«Федя Сисейкин — простое имя, такой невысокий, тихий такой, ничем не приметный между другими, кто мог подумать, что он герой?» — это строчки стихотворения известного писателя и поэта Льва Ошанина. А героем Федор стал через два года после начала Великой Отечественной войны.

В 1941 году Федор Сисейкин попал в ту самую дивизию, которая смогла остановить врага и не дать ему прорваться в Москву. В ту пору командир стрелкового отряда, он отличился во время Жиздринской операции.