Жители Истры хранят память о Герое СССР Федоре Сисейкине
Россияне отметят 9 декабря День Героев Отечества. В преддверии этой даты рассказываем о мужестве и героизме защитников Родины. Один из них — участник Великой Отечественной войны из Истры Федор Сисейкин.
«Федя Сисейкин — простое имя, такой невысокий, тихий такой, ничем не приметный между другими, кто мог подумать, что он герой?» — это строчки стихотворения известного писателя и поэта Льва Ошанина. А героем Федор стал через два года после начала Великой Отечественной войны.
В 1941 году Федор Сисейкин попал в ту самую дивизию, которая смогла остановить врага и не дать ему прорваться в Москву. В ту пору командир стрелкового отряда, он отличился во время Жиздринской операции.
Во время очередного боя Федор пробрался к деревоземляной огневой точке в тылу врага, чтобы отрезать фашистам пути отхода. Его товарищи погибли. Сисейкин подпустил к себе немцев на 100 метров и метким огнем сразил 68 фашистов, а остальных обратил в бегство. Но враги решили его окружить. С большими потерями им это удалось. Боец притворился мертвым и подпустил немцев на 30 метров, а затем открыл смертельный огонь, разбив кольцо на две группы. На помощь пришли наши автоматчики. Вместе удалось взять в плен семь вражеских солдат и офицера.
После этого солдат попал в госпиталь. Именно туда Федору пришло известие о присвоении ему высокого звания Героя Советского Союза. Кроме золотой звезды, Сисейкина наградили и орденом Ленина.
Федор Дмитриевич прошел всю войну, вернулся домой, работал, растил детей. Умер он в 1979 году в возрасте 65 лет. В 2015 году в его честь установили памятник в деревне Лечищево, где родился боец. Внучка Наталья и вся их семья ежегодно 9 мая приходят к памятнику деду. Недавно в Бужаровской школе открыли парту героя Федора Сисейкина.