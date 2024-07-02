Жители Истры почтили память ветеранов боевых действий на Аллее Славы

На Аллею славы пришли жены, матери, сослуживцы и сотрудники администрации, чтобы отдать дань тем, кто ценой своей жизни защищал страну. Мероприятие прошло в День ветеранов боевых действий в Истре.

Также на митинге не только почтили память погибших, но и наградили трех бойцов посмертно Орденами Мужества. Эти награды передали вдовам, матерям и родственникам погибшим. А для них важно, чтобы имена и фамилии их героев навсегда остались в истории.

«Это наследственность, это героизм, патриотизм, это память ветерана. Поэтому да, она следует дальше, хоть в моем случае это другая фамилия, так как я вышла замуж, но тем не менее, я всегда по крови его дочь. Внуки то все равно нашего героя», поделилась дочь погибшего Елена Щепихина.

На Аллее Славы в Истре захоронены те, кто защищал свою Родину в зоне проведения специальной военной операции. На митинги погибшим отдали дань со всеми военными почестями: оркестр исполнил Гимн России, караул почетным залпом отблагодарил за подвиги, после всех почтили минутой молчания.

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