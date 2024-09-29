Жители и коллективы предприятий Реутова собрали гумпомощь для бойцов СВО

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко с рабочим визитом посетил Луганскую и Донецкую народные республики. Он встретился с военнослужащим-реутовчанином и передал ему собранный жителями и сотрудниками предприятий родного города гуманитарный груз.

В рамках рабочего визита в новые регионы Российской Федерации глава Реутова Филипп Науменко передал гуманитарную помощь реутовчанину Николаю Кузнецову. Боец до недавнего времени был командиром дивизии имени Дзержинского. Вместе они обсудили тему оказания поддержки военнослужащим и членам их семей. Также Филипп Науменко передал жителям Реутова слова благодарности от бойцов за помощь.

«Хочу отметить большой вклад „ООО Проектно-строительный комплекс „Машиностроение“, ООО „Кром-маркет“, „У Палыча“, „Жилсервис“, „Центрстрой“ и многих других. На этот раз основу груза составили инструменты, генераторы, коптеры, продукты питания, а также автомобиль, оборудованный с учетом специфики его использования: „буханку“ оснастили маскировочной сеткой и противодроновой решеткой», — поделился глава в своем телеграм-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».