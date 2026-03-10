Жители и гости Раменского отметят вековой юбилей города в парке

Яркие выходные с активностями для детей и взрослых пройдут в Раменском городском парке. Организаторы подготовили тематическую программу к празднованию 100-летия города.

Суббота, 14 марта, начнется с групповых занятий по подготовке к сдаче норм ГТО на детской велотрассе с 14:45. Следом пройдут подвижные игры в том же месте. В творческой мастерской с 16:00 будет организован мастер-класс. Завершит субботнюю программу танцевальный вечер на площадке «Лира».

Воскресенье полностью посвятят празднованию дня рождения города. С 12:00 до 18:00 у автодрома развернется ярмарка мастеров «Мое Раменское». Одновременно с ярмаркой пройдет выставка пожарной техники и техники жилищно-коммунального хозяйства у восточной трибуны.

Программа на площадке «Лира» начнется в полдень с детской спортивной анимации «Веснушки!», которая продлится час. С 13:00 состоится концерт «Любимый город». В центральном шатре пройдут военно-патриотические мастер-классы «Отважные» со сборкой-разборкой оружия и основами тактической медицины, а также квест «Тропа памяти Раменское».

Детская велотрасса примет участников веселых стартов «Только вперед!», после чего пройдет анимационная программа «Друзья». В творческой мастерской с 16:00 также будут организованы мастер-классы «Символ города» и «Капелька России». Завершится воскресная программа дискотекой «Танцуем все» на площадке «Лира».