Жители Химок выбрали локации для высадки сирени

Масштабную экологическую акцию «Всей семьей» организуют в Химках 21 сентября. Саженцы сирени высадят во всех микрорайонах округа. Локации для посадки выбрали сами жители на открытом голосовании.

Отдать голос за лучшую площадку для посадки сирени можно было с 13 до 17 сентября. Участие в опросе приняли свыше 35 тысяч человек.

«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Акция стартует 21 сентября в 10:00 у театра «Наш дом». Далее саженцы отправятся по разным микрорайонам округа.

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