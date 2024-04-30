Жители Химок встретились с депутатом округа Русланом Шаиповым | 360°

30 апреля 2024, 18:17
Жители Химок встретились с депутатом округа Русланом Шаиповым
Депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов провел личный прием жителей. Вопросы, затронутые на встрече, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Встреча прошла на территории микрорайона Сходня-Фирсановка.
Один из обращений был связан с устройством ребенка в детский сад в связи с сложной жизненной ситуацией. Другие жители высказывали вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве, включая внесение дома в план капитального ремонта и перерасчет начислений за газоснабжение.
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Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что любой желающий может записаться на личный прием к депутату. График личных приемов депутатов на апрель 2024 года опубликован в социальных сетях и на сайте администрации города.
Этот формат взаимодействия с жителями Химок был инициирован главой городского округа Дмитрием Волошиным и отражает принцип работы губернатора Московской области Андрея Воробьева — «житель всегда прав».
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