Постановку к 61-летию передачи «Спокойной ночи, малыши!» показали в Химках

Развлекательное мероприятие было приурочено к 61-летию с момента создания передачи «Спокойной ночи, малыши!». Встреча прошла в Доме культуры «Контакт».

Присутствующие узнали интересные факты о телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», познакомились с медиа-материалами и посмотрели театральную постановку.

«В СССР „Спокойной ночи, малыши!“ стала первой семейной познавательно-развлекательной программой, продолжающей и сегодня свои традиции — формирование мировоззрения детей, воспитание в них базовых человеческих ценностей», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая направлена на сохранение исторической памяти и объединение поколений.

«В Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Для этого в округе с начала июля реализуют масштабную общественную программу. Так, для горожан проводят различные активности», — поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

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